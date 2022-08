Idoso de 86 anos sofre queimaduras graves em Albufeira

Vítima foi helitransportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra devido à extensão dos ferimentos.

Um idoso de 86 anos sofreu esta segunda-feira queimaduras graves no quintal de casa na Guia, em Albufeira.A vítima foi helitransportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra devido à extensão dos ferimentos.Segundo revelaram os familiares às autoridades, o homem estava a usar um maçarico durante alguns trabalhos na horta quando ficou ferido, com cerca de 70% do corpo queimado.O alerta foi dado pelas 13h51.Para o local foram acionados 16 operacionais, cinco meios terrestres e um meio aéreo.