Carro do SEF de Viseu vandalizado com mensagem contra a polícia

Crime terá ocorrido na madrugada de domingo, mas só esta segunda-feira, dia 15, é que os funcionário se terão apercebido.

Desconhecidos vandalizaram um carro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Viseu com uma mensagem contra a polícia.

Com recurso a spray escreverem no vidro traseiro a sigla ‘ACAB’ para dizerem ‘All Cops Are Bastards’, que significa: todos os polícias são canalhas.

No vidro da frente escreveram os números 1312, sinónimo de ACAB, através da substituição das letras pelo número que ocupam no alfabeto.

O crime terá ocorrido na madrugada de domingo, mas só na manhã desta segunda-feira, dia 15, é que os funcionários do SEF se terão apercebido do ato vandalismo na viatura estacionada na Avenida Alberto Sampaio, junto às instalações do SEF em Viseu.

O CM sabe que o SEF vai apresentar uma queixa-crime por vandalismo em património público.