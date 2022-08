Jovem de 27 anos vai casar com mulher de 74 que lhe recorda a própria avó

"Ela canta lindamente e conhece muitas canções antigas que me fazem lembrar as coisas que a minha avó gostava", disse o homem.

Kathi Jenkins, de 74 anos, e Devaughn Aubrey, de 27, conheceram-se através de um site online e desde aí estão determinados em mostrar ao mundo que o amor não tem limite de idade. O casal está junto há mais de um ano e preprara- se para dar o nó, depois de o noivo dizer que a mulher por quem está apaixonado lhe faz lembrar a sua própria avó.O casal, com 47 anos de diferença, conheceu-se no Texas, nos EUA, através de um site online, e decidiram-se encontrar-se pessoalmente. A relação transformou-se em muito mais do que sexo. De acordo com o jornal The Mirror, o homem afirmou que Kathi era a mulher certa para ele.

"Tropeçei na fotografia dela, era uma fotografia do seu peito. Li o perfil dela e enviei-lhe uma mensagem. Ela também estava online e respondeu de volta. Pedi-lhe o número dela e ela deu-mo, depois perguntou-me imediatamente qual era o tamanho do meu pénis e falámos um pouco naquela noite", afirmou Devaughn.



Kathi e Devaughn encontraram-se pessoalmente ao final de quatro meses. "Assim que cheguei a casa dela, ela já estava à minha espera na cama. Dirigi-me para o quarto dela e quando a vi ela parecia muito mais quente do que as suas fotografias e cheirava muito bem", contou o homem.



O segundo encontro aconteceu num quarto de hotel umas semanas depois e o casal continuou depois a encontrar-se todas as semanas, até que Kathi convidou Devaughn para o Dia de Ação de Graças.



O casal tem planos para casar no próximo ano. "Ela é tão perfeita para mim e é muito experiente na vida e ensina-me muito. Nunca discutimos, podemos sempre falar sem gritar e eu confio nela completamente", revelou Devaughn acerca da amada.

Devaughn Aubrey revelou ainda que uma das coisas que o atraiu foi a aparência de Kathi e as suas piadas. "Ela canta lindamente e conhece muitas canções antigas que me fazem lembrar as coisas que a minha avó gostava e conhece muitos dos artistas de que a minha avó gostava", acrescentou.



Kathi Jenkins, que é mãe de quatro filhos, avó 13 netos e que tem ainda 36 bisnetos e um trineto, diz que antevê uma imagem perfeita para o futuro. "Eu só quero que vivamos o resto das nossas vidas juntos e sejamos felizes", disse a mulher.