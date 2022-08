Maternidade Alfredo da Costa encerra por "problema de última hora"

Centro Hospitalar de Lisboa Central esclarece que o encerramento se deveu a "uma indisponibilidade de um médico".

A Maternidade Alfredo da Costa não está a receber pacientes que venham de outros hospitais. O encerramento ao exterior dos blocos de partos, esta segunda-feira, deveu-se a "um problema de última hora"., ode um médico, totalmente imprevista".Neste momento, a maior maternidade do país está assim sem aceitar mulheres que venham de urgência ou de outros hospitais, conseguindo apenas garantir a assistência das pacientes já internadas ou que estão a ser acompanhadas com gravidezes de risco.Perante a situação, o hospital diz estar a "articular com a rapidez possível" o encaminhamento de pacientes para outros centros hospitalares. Esta é uma situação que se deverá manter até às 9 horas desta terça-feira.