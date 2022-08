Motociclista em estado grave após despiste em Baião

Vítima transportada para o hospital de Penafiel.

Um despiste de uma mota em Lugar do Calvário, Baião, deixou um motociclista ferido com gravidade. O alerta foi dado às 20h27 e os Bombeiros de Baião, com o apoio de uma ambulância de suporte imediato de vida de Cinfães, foram encaminhados para o local.

A vítima, o homem que seguia no motociclo, apresentava ferimentos considerados graves. Foi assistido no local e transportado para o hospital de Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.