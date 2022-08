Villas-Boas arrasa Pinto da Costa na luta pela presidência do FC Porto

André Villas-Boas assumiu a sua disponibilidade para ser candidato às eleições dos azuis e brancos previstas para 2024.

Se o destino do FC Porto estivesse nas mãos de todos os portugueses, André Villas-Boas destronaria Pinto da Costa da presidência do clube. Essa é uma das principais conclusões do Barómetro realizado pela Intercampus para o CM/CMTV.