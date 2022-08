Primeira dama dos EUA testa positivo à Covid-19

Jill Biden revelou alguns sintomas após ter testado negativo esta segunda-feira.

A primeira dama dos EUA, Jill Biden, testou positivo à Covid-19.A informação foi divulgada esta terça-feira pela diretora de comunicação, Elizabeth Alexander.De acordo com a porta-voz, Jill chegou a testar negativo esta segunda-feira após uma série de testes, mas terá desenvolvido alguns sintomas ao final da noite.Apesar do resultado negativo no teste rápido de antigénio, o teste PCR confirmou a infeção. O presidente norte-americano, Joe Biden, testou negativo. Recorde-se que o presidente dos EUA esteve infetado nas últimas semanas.