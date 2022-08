Panda vermelho em vias de extinção dá à luz cria “milagre”

Pela primeira vez em oito anos “Little Red” nasceu num jardim zoológico do Reino Unido.

Tilly, uma panda vermelho em vias de extinção, deu à luz no zoo de Paradise Wildlife Park, no Reino Unido, uma cria rara, semanas após o falecimento do seu parceiro Nam Pang.Segundo o jornal Daily Mail, Tilly e Nam Pang estavam inseridos no programa internacional de protecção de espécies, mas tiveram dificuldades em conceber durante os quatro anos que viveram juntos.Em julho, duas semanas após o falecimento de Nam Pang e sob o olhar atento dos seus tratadores, Tilly preparava a chegada da nova cria.Foi durante uma das rondas matinais dos tratadores do zoo, num dos dias mais quentes da história do Reino Unido, que descobriram a "pequena bola de pêlo" dentro da jaula de Tilly.Às primeiras horas do dia 16 de julho, as câmaras do zoológico captaram as imagens do momento em que Tilly deu à luz a cria, agora apelidada de "Little Red" (pequeno vermelho) até que possa ser examinada por médicos veterinários, que poderão determinar o sexo.Aaron Whitnall, coordenador de operações do jardim zoológico localizado em Hertforshire, descreve ao Daily Mail o nascimento desta cria como "um símbolo de esperança, após o trágico falecimento de Nam Pang". Segundo Whitnall, este "será o maior legado de Nam Pang e o bonito fim a uma triste história".Apesar de "Little Red" se encontrar em período vulnerável até aos 6 meses de vida, os tratadores de Tilly confirmam que a cria está saudável e "a crescer bem".O panda vermelho é uma espécie em vias de extinção, fortemente ameaçada pela desflorestação e pela venda e caça ilegal desta espécie. Estima-se que existam apenas 2500 animais no habitat natural.