Menino de dez anos fica sem parte da perna depois de ataque de tubarão

Criança foi de imediato levada para a costa e transportada de helicóptero para um hospital, em Miami.

Jameson Reeder Jr., de 10 anos, teve de amputar parte da perna depois de ter sido atacado por um tubarão, na Flórida, EUA. A criança estava a mergulhar quando sofreu um "golpe esmagador" abaixo do joelho, conforme contou no Facebook Joshua Reeder, tio do menino.O acidente ocorreu no passado sábado, por volta das 16h00. A família da criança, que estava num barco, ouviu-o gritar por ajuda. De acordo com a Fox News, o pai do rapaz saltou de imediato para a água para salvar o filho.A criança foi de imediato levada para a costa, onde uma equipa de paramédicos o esperava. Foi depois transportado de helicóptero para um hospital, em Miami. No entanto, os médicos não conseguiram salvar a perna de Jameson.

"Tiveram de amputar logo abaixo do joelho para salvar a vida do rapaz. O ferimento acabou por não ser operável devido aos danos que o tubarão causou", escreveu o tio do menino.