Idosa de 88 anos atacada e morta por jacaré enquanto fazia jardinagem

Nancy Becker cuidava de um jardim perto de um lago da Carolina do Sul, nos EUA, quando escorregou para dentro de água.

Uma mulher de 88 anos foi morta por um jacaré de quase três metros na Carolina do Sul, esta segunda-feira. A vítima, Nancy Becker, estava a fazer jardinagem perto de um lago em Sun City Hilton Head, uma comunidade apenas para adultos, e escorregou para dentro da água, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Beaufort e o Departamento de Recursos Naturais.

Segundo a ABC News, os socorristas encontraram o jacaré a "guardar" o corpo de Becker,. O animal foi abatido e o corpo da idosa recuperado, disseram autoridades.

A autópsia de Nancy Becker será realizada na terça-feira.