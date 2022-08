Bombeiros feridos em despiste de autotanque na Covilhã já regressaram a casa

Carro estava integrado numa coluna do GRUATA 02 de Lisboa. Sofreu um acidente no caminho de S. Gião, em Sarzedo.

Os dois bombeiros, que ficaram feridos, esta terça-feira à tarde, na sequência de um despiste de uma viatura de combate a incêndio florestais, na Covilhã, estão bem e já regressaram a casa. Os dois operacionais, com cerca de 45 anos, da corporação de Carnaxide, do concelho de Oeiras, sofreram ferimentos ligeiros. Ainda assim, o condutor do veículo terá de ser operado a um braço.O carro dos bombeiros estava integrado numa coluna do GRUATA 02 de Lisboa, mobilizado para as operações de combate ao incêndio da Covilhã, quando sofreu o acidente no caminho de S. Gião, em Sarzedo, na freguesia de Teixoso. O terreno, na berma do caminho, cedeu à passagem da viatura (a terceira da coluna a passar), e o carro dos bombeiros acabou por resvalar e capotar para uma encosta. A viatura foi parada por várias árvores de grande porte, evitando uma queda, de cerca de 309 metros, pela encosta.A esta hora, o incêndio está em curso.Estão no terreno 1235 operacionais, 392 viaturas e 8 meios aéreos. O incêndio da Covilhã deflagrou no dia 6 de agosto.