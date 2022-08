PJ detém seis pessoas e apreende 1110 quilos de cocaína

Grupo criminoso composto por quatro homens portugueses e dois estrangeiros

Seis homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 48 anos, suspeitos do tráfico de estupefacientes, foram detidos esta terça-feira, no porto de Leixões, em Matosinhos, onde foi identificada uma "elevada quantidade de cocaína", dissimulada em carga, oriunda de um país sul-americano, conforme avança o comunicado da Polícia Judiciária.

A detenção do grupo criminoso ocorreu após a PJ, em articulação e cooperação com a Autoridade Aduaneira, monitorizar a receção de um contentor que ocultava uma carga "avultada" de cocaína.

"A droga, com elevado grau de pureza, seria suficiente para a produção de mais 11 100 000 doses individuais", descreve o documento.

Desta operação resultaram ainda a apreensão de três automóveis, dinheiro em notas de euros, dólares americanos e reais brasileiros, e diversos artigos relacionados com a atividade ilícita, que constituem "elementos de prova fundamentais ao prosseguimento das investigações".

Dos seis detidos, dois são estrangeiros e os restantes nacionais, e, segundo avança a nota de imprensa, terão já efetuado importações similares. Um dos detidos, cidadão estrangeiro, fundou a empresa destinatária da carga importada, em Portugal, há cerca de 4 anos.

Os seis homens já foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, e aguardam a aplicação das medidas de coação.

Em nota final, a Polícia Judiciária avança que serão prestados esclarecimentos adicionais, nas instalações da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, as 15h30 desta quarta-feira.