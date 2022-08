Casal detido por roubo de telemóvel por esticão

Os suspeitos colocaram-se em fuga, dentro de uma viatura, arrastando a vítima pela rua.

Um homem de 39 anos e uma mulher de 32 foram detidos, pelas 16h05 deste domingo, no centro de Lisboa, suspeitos pela prática de roubo por esticão, avançou a PSP em comunicado.Inicialmente, a denúncia feita à PSP apontava para um atropelamento seguido de fuga, mas, já no local, a tripulação do carro patrulha apurou, junto da vítima, que se tratava de um roubo de um telemóvel por esticão.A vítima revelou aos agentes que havia sido abordada por um casal, que seguia dentro de uma viatura, e que a passageira pediu que a deixasse efetuar uma chamada telefónica, pedido que a vítima acedeu. O documento revela que, após ter marcado o número e de ter colocado a chamada em alta voz, o telemóvel foi "violentamente arrancado da mão" da vítima e os suspeitos colocaram-se em fuga, arrastando-a pela rua "sem se preocuparem com a sua integridade fisica".No local do incidente, a Polícia confirmou que o telemóvel roubado se encontrava, ainda, na posse de um dos suspeitos, pelo que se procedeu à detenção em flagrante delito, de ambos, pelo crime de roubo.

Após serem presentes ao tribunal competente, à mulher, de 32 anos, foi aplicada a medida mais gravosa de prisão preventiva, e ao homem foi decretada a medida de coação de apresentações bissemanais.