Jovem de 20 anos em estado muito grave após se sentir mal no mar na praia do Cabedelo na Figueira da Foz

Vítima foi retirada da água em paragem cardiorrespiratória.

Uma jovem com cerca de 20 anos foi resgatada após se ter sentido mal quando estava no mar, na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. A vítima, de nacionalidade suíça, foi retirada da água em paragem cardiorrespiratória.

Segundo informa a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado, o alerta foi recebido pelas 15h40 desta quarta-feira, através do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, dando conta de "uma jovem em paragem cardiorrespiratória na água na praia do Cabedelo, foram de imediato ativados para o local elementos do Projeto "SeaWatch", do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, bem como elementos do INEM".

A vítima foi resgatada para o areal por nadadores salvadores, que iniciaram manobras de reanimação, até á chegada do INEM, que prosseguiram as manobras de reanimação.

Em estado muito grave, a jovem foi levada para o hospital.

A Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência.