Um terço da Estrela vai ficar reduzido a cinzas

Área destruída pelo fogo que dura há quase duas semanas está a caminho dos 30 mil hectares.

O incêndio que desde a madrugada do dia 6 deste mês - esta quarta-feira foi o 12º dia - fustiga a serra da Estrela está a caminho de destruir e transformar em cinza uma área de 30 mil hectares. Ou seja, um terço do Parque Natural da Serra da Estrela (89 132,21 hectares) e também um terço da área destruída este ano pelas chamas até quarta-feira (93 134 hectares), segundo os dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

