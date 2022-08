Comandante da PSP de Almada despedida

Um processo judicial relativo a falsificação de documentos no âmbito de heranças terminou com a comandante da PSP de Almada condenada em tribunal. Por esse motivo, a subintendente Patrícia Olim vai ser expulsa da PSP.

que a decisão já foi alvo de despacho por parte do ministro da Administração Interna e deverá ser publicada em ‘Diário da República’ nos próximos dias.O marido da comandante, que exerce funções de agente na mesma divisão policial, também está envolvido no processo judicial e será igualmente afastado do serviço. O processo nada tem a ver com as funções exercidas por ambos na PSP de Almada.