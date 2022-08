Homem ferido a tiro em rixa à porta de bar em Odivelas

Foram disparados pelo menos dez tiros de duas armas diferentes, apurou o CM.

Um tiroteio à porta de um bar na Ramada, Odivelas, causou na madrugada desta quinta-feira um ferido – atingido a tiro num tornozelo. Foram disparados pelo menos dez tiros de duas armas diferentes, apurou o CM.

De acordo com fontes policiais, o alerta chegou à PSP pelas 03h15 dando conta de uma desordem envolvendo dez pessoas, à porta de um bar, e que teriam sido ouvidos vários disparos de armas de fogo.





A PSP mobilizou um forte efetivo e quando já se encontrava no local – com os intervenientes na desordem já desaparecidos – recebeu a informação de que um homem entrara na urgência do Hospital Beatriz Angelo com um ferimento de bala no tornozelo. Foi para ali transportado por dois amigos e a bala entrou e saiu do corpo, pelo que não foi possível recuperá-la.

No local da ocorrência a PSP recuperou 10 invólucros de munições - seis de calibre 9mm (reservado a polícias e militares) e quatro de 6,35 mm.

A PJ de Lisboa assumiu a investigação.