Polícia recupera águia perdida no IC 19

Animal foi entregue ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR.

Uma viatura da polícia municipal de Sintra circulava esta quinta-feira, cerca das 13h00, no início do IC19 entre Sintra e Lisboa quando observou mudanças bruscas de vários viaturas na faixa de rodagem. Os agentes identificaram uma águia imobilizada no meio da faixa de rodagem.O carro da polícia iniciou a marcha de emergência, sinalizou o local e garantiu a recolha da águia com um dos casacos dos agentes.A águia foi entregue ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e foi identificada como águia de asa redonda.