Menino de dez anos, pai e irmã feridos em colisão na A28 em Viana do Castelo

Um menino de dez anos ficou ferido, esta tarde de quinta-feira, numa colisão, na A28, em Outeiro, Viana do Castelo, no sentido Norte/Sul.O alerta foi dado às 17h30. Na sequência da aparatosa colisão ficaram ainda feridos o pai e uma irmã do menor.No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e de Vila Praia de Âncora. As vítimas foram assistidas no local e encaminhadas para o Hospital de Viana do Castelo. As causas da colisão estão por apurar. No local está a GNR que está agora a investigar.