Homem sem carta atropela procurador ao fugir à PSP em contramão no Porto

Procurador-geral-adjunto estava na passadeira quando foi colhido e projetado cerca de 30 metros.

O procurador-geral-adjunto Amaro Neves, que exerceu funções no Supremo Tribunal de Justiça e esteve ligado a processos como o ‘Face Oculta’ e a ‘Operação Marquês’, foi esta quinta-feira de manhã hospitalizado em estado grave, após ser atropelado por um condutor em fuga à PSP em contramão na Avenida da Boavista, no Porto. O homem, de 22 anos, ainda fugiu do local, mas acabou por ser intercetado por uma patrulha, que o deteve.

