Apreendidos mais de 700 quilos de cocaína em latas de atum na Colômbia

Não foram comunicadas quaisquer detenções pelas autoridades.

As autoridades colombianas apreenderam 744 quilogramas de cocaína escondidos em latas de atum numa casa no sudoeste do país, na fronteira com o Equador, disse na quinta-feira a Procuradoria-Geral da República.

A operação foi realizada numa casa em Ipiales, no departamento de Narino, por agentes da Direção Especializada contra o Tráfico de Drogas e do Corpo de Investigação Técnica (CTI, do Ministério Público colombiano) e não foram comunicadas quaisquer detenções.