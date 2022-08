Tem um cão ou um gato? Saiba quais são os custos animais com estes animais de estimação

Inquérito realizado pela Deco Proteste revela a média de custos anuais com os nosso 'melhores amigos'.

Um inquérito realizado pela Deco Proteste, e citado pela imprensa nacional desta sexta-feira, concluiu que, ao longo de um ano, os custos para quem tem cães ou gatos são elevados.

Para quem tem cão o valor é, em média, de 1021 euros. Já no caso gos gatos, o valor desce para os 892 euros. Para os donos que tenham os dois animais de companhia, a média é de 956 euros, cada.

O inquérito, realizado com 950 pessoas com animais de estimação, conclui que os gatos e cães são a preferência. Sete em cada dez inquiridos têm pelo menos um cão e metade tem um gato.

A preocupação com a saúde é outro dos principais aspetos sublinhados, com mais de metade dos inquiridos a revelar preocupação com a possibilidade de não conseguir tratar do 'melhor amigo' de quatro patas.