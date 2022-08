Crianças sem vagas no setor social só terão creche gratuita no privado em janeiro

Muitos dos pais recorrem às inscrições em creches particulares, traduzindo-se em mais despesas.

As crianças que nasceram depois do dia 1 de setembro de 2021 tiveram direito a ingressar numa creche gratuita. Porém nem todas vão conseguiram entrar em creches públicas a partir do próximo mês, avança esta sexta-feira o jornal

.





Desta forma, muitos dos pais recorrem agora às inscrições em creches particulares, o que se traduz em mais despesas. Porém, o Estado vai ajudar quem teve de recorrer a esta medida, ajuda essa que chegará apenas no início de 2023. A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACpeep), Susana Batista, revela que as negociações entre o Governo e a associação com o objetivo de alargar a gratuitidade das creches para quem não conseguiu uma vaga nas Instituições Particulares de Segurança Social (IPPS) já começaram.



Assim sendo, o Estado irá dispor de um pagamento de 460 euros por criança, o mesmo valor que é aplicado no setor social.



Para que as famílias tenham acesso a esta contribuição terão de comprovar que não conseguiram vaga nas creches públicas, assim como mostrar os custos que terão durante os meses que a criança frequentar o estabelecimento privado.

A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACpeep), Susana Batista, revela que as negociações entre o Governo e a associação com o objetivo de alargar a gratuitidade das creches para quem não conseguiu uma vaga nas Instituições Particulares de Segurança Social (IPPS) já começaram.Assim sendo, o Estado irá dispor de um pagamento de 460 euros por criança, o mesmo valor que é aplicado no setor social.Para que as famílias tenham acesso a esta contribuição terão de comprovar que não conseguiram vaga nas creches públicas, assim como mostrar os custos que terão durante os meses que a criança frequentar o estabelecimento privado.

Público