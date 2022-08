Incêndio em cozinha obriga à evacuação de prédio em Loures

Cerca de trinta pessoas foram retiradas da habitação.

Um incêndio numa cozinha de um apartamento levou, na manhã desta sexta-feira, à retirada de trinta pessoas de um prédio na rua Maria Amália Vaz de Carvalho, no bairro da Cidade Nova, em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures. O incidente não provocou feridos.

O alerta foi dado pelas 11h00 e os bombeiros extinguiram rapidamente as chamas. O apartamento, apesar de ter ficado com danos na cozinha, ficou habitável. Os moradores do prédio já regressaram todos às suas habitações.



No local estiveram os bombeiros de Loures e a PSP. As causas do incêndio são desconhecidas.