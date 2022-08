Foca invade casa, usa o sofá e traumatiza o gato

Família da Nova Zelândia acredita que foca conseguiu entrar através da abertura destinada ao gato.

Uma jovem foca foi devolvida ao mar, depois de invadir casa de um biólogo e "traumatizar" o gato da família, esta quarta-feira, na Nova Zelândia.

Phill Ross, que é biólogo marinho, disse que era "uma pena" que fosse o único que não estava em casa na altura em que a família encontrou uma foca dentro da residência. "A grande piada é que esta seria realmente a única emergência familiar em que seria útil ter um biólogo marinho em casa. Perdi realmente o meu tempo para brilhar" revela com humor, ao jornal The Guardian.



Segundo Ross, a foca conseguiu entrar em casa através da abertura destinada ao gato da família. Ele acredita que, Coco, o gato, "teria ido defender o seu território e, obviamente, a foca não estava tão intimidada, pelo que Coco deve ter fugido para dentro de casa, através da aba do gato, e a foca deve tê-lo seguido".



A foca passou algum tempo no quarto de hóspedes, e no sofá, antes que Jenn, esposa de Ross, ter conseguido levá-la pela porta da frente, para o jardim. Um guarda florestal, do Departamento de Conservação, apareceu às 10h00 da manhã para levar a foca de volta ao mar, depois de uma manhã atarefada de chamadas relacionadas... com focas.



Entretanto, Coco, que tinha fugido assustado para casa do vizinho, ao regressar à própria casa, recusou-se a descer porque estava "claramente bastante traumatizado".