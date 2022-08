Morreu o ator Orlando Costa, "Zé Gato"

Ator destacou-se em televisão com o papel na série 'Zé Gato', em 1979.

O ator Orlando Costa morreu esta sexta-feira, aos 73 anos, em casa, confirmou à Lusa fonte da Casa do Artista, em Lisboa.

Orlando Costa nasceu em Braga a 24 de dezembro de 1948 e estreou-se na comédia "Um Chapéu de Palha de Itália", de Eugéne Labiche, no Teatro Experimental de Cascais (TEC), em 1970, numa encenação de Carlos Avilez, com Lígia Telles, Maria de Lourdes Resende e Vítor de Sousa, entre outros, de acordo com a entrada sobre o ator na Infopédia e o registo da peça no 'site' do TEC.

O ator fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973. Orlando Costa fez também parte da companhia "A Barraca", onde contracenou com Maria do Céu Guerra.



Participou em várias novelas e séries da SIC, entre elas "Malucos do Riso".