"Nunca na minha vida usei drogas": Primeira-ministra da Finlândia faz teste de despiste após vídeo polémico

A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin disse esta sexta-feira que realizou um teste de drogas na sequência das imagens e vídeos publicados nas redes sociais no início desta semana.No vídeo é possível ver Sanna Marin numa festa com os amigos, este que se tornou polémico devido à expressão 'flour gang' (gangue da farinha) que se ouve no áudio. Muitas dos internautas associaram as palavras ao consumo de cocaína."Nunca na minha vida usei drogas", disse a primeira-ministra da Finlândia numa conferência aos jornalistas.Segundo o chefe do governo finlandês, os resultados dos testes deverão chegar dentro de uma semana.