Tenta vender passaporte falso e é detido pela PSP

A PSP procedeu à detenção de um homem suspeito pela prática de crime de falsificação de documentos. A detenção ocorreu esta terça-feira, dia 16 de agosto, na Freguesia de Alcântara, em Lisboa.Em comunicado, a PSP revela que os dois indivíduos envolveram-se em desacatos, um deles chamou as autoridades ao local e acusou o suspeito de tentar vender documentação falsa.O suspeito, de 34 anos, garantiu ao lesado ter familiares no consulado e conseguir providenciar um passaporte em troca de dinheiro. Após receber vídeos enviados pelo suspeito, o lesado "suspeitou da legalidade do mesmo e contactou as autoridades".A PSP acrescenta que, ao questionar o suspeito sobre o incidente, o mesmo confirmou a posse de documentação falsa.Da operação resultaram a apreensão de dois passaportes, uma carta de condução, uma matrícula consular e a quantia monetária de 3725 euros, refere o documento.O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial.