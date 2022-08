Mulher morre atropelada por camião no Alto da Maia

Causas do atropelamento são desconhecidas.

Uma mulher morreu atropelada por um camião de transporte de combustível, esta tarde de sexta-feira, na rua D. Afonso Henriques, em Águas Santas Maia.O alerta foi dado às 16H41.No local estão os Bombeiros de Moreira da Maia, Pedrouços e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João.Apesar dos esforços dos meios de socorro, o óbito foi declarado no local.As causas do atropelamento são desconhecidas.