Amigos e família de Denise pedem dinheiro para levar corpo para Cabo Verde

Denise Rosa, 37 anos, cabo-verdiana mas a viver em Portugal há vários anos, grávida de oito meses, foi brutalmente assassinada à facada pelo companheiro, no Barreiro. Entretanto, Vany Vieira, que confessou o crime, já foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal quando se preparava para fugir do país.Ainda não se sabe quando é que o corpo será libertado, mas a família quer que os restos mortais da vítima regressem à sua terra Natal, Cabo Verde. É aí que estão os seus familiares e aí deverá decorrer o funeral.

Agora, os amigos da vítima recorreram ao Facebook para pedir ajuda para conseguirem fazer o translado do corpo de Denise desde Portugal até Cabo Verde. "Caros amigos do Face, venho aqui em nome de familiares e amigos, pedir a quem quiser ajudar com qualquer contribuição, para ajudar no translado no corpo (...) junto com os familiares estamos solidários, e queremos dar um funeral digno para nossa amiga", escreve Denise Passos, amiga da vítima.