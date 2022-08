Alcoolizado incendeia prédio em Aveiro

Os motivos pelos quais o suspeito decidiu incendiar o edifício ainda não estão concretamente apurados.

Um homem de 44 anos, com hábitos antigos de consumo de álcool, dirigiu-se a um prédio de comércio e habitação e ateou fogo numa divisão do andar superior, no início de julho. Foi agora identificado e detido pela Polícia Judiciária de Aveiro. Está indiciado pelo crime de incêndio urbano.



As chamas atingiram grandes dimensões, mal o homem abandonou o local. Parte da estrutura e do telhado do imóvel colapsou, causando prejuízos de várias dezenas de milhares de euros.