Corpo de José Eduardo dos Santos a caminho de Angola

Informação avançada por fonte oficial angolana.

Tchizé dos Santos persistiu e disse estar disposta a “ir a todas as instâncias para que prevaleça o bom senso e justiça”, após a decisão do tribunal em entregar o corpo à ex-mulher de "Zaidu". A filha recorreu da decisão, mas o CM sabe que o recurso foi rejeitado esta sexta-feira pelo tribunal espanhol e o corpo segue, este sábado, para a capital angolana.

O corpo de José Eduardo dos Santos está, este sábado, a caminho de Luanda, Angola, segundo confirma uma fonte oficial angolana.O ex-presidente de Angola morreu a 8 de julho, em Barcelona, Espanha, onde tinha passado os últimos anos de vida. A decisão de entregar o corpo de José Eduardo dos Santos à ex-mulher em vez de aos filhos e os recursos apresentados por Tchizé têm atrasado o enterro do ex-presidente angolano.

Nessa decisão, o juiz Francisco Collado explica que só foi possível deliberar sobre a quem entregar os restos mortais do antigo Presidente angolano quando ficou definitivamente provado que "o relatório confirma as conclusões preliminares do relatório de autópsia com data de 09 de julho, que assim passam a definitivas".

A data e o programa das cerimónias fúnebres ainda não são conhecidos, mas "serão oportunamente comunicados".