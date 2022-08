Homem morto com barra de ferro à porta de bar na Quinta da Fonte, Loures

Homicida já tinha fugido quando as autoridades chegaram ao local.

Um homem, de 53 anos, foi morto com golpes de uma barra de ferro na madrugada deste sábado, à porta de um café no bairro da Quinta da Fonte, em Loures.Várias pessoas envolveram-se numa rixa e um dos envolvidos puxou de uma barra de ferro, ao que apurou o, tendo atingido a vítima várias vezes, uma delas na cabeça.De acordo com fontes policiais o crime ocorreu pela 1h00. Quando as primeiras patrulhas chegaram ao local, o homem já estava a ser assistido pelos bombeiros. Ainda foi levado para o hospital Beatriz Ângelo mas não resistiu.O homicida já tinha fugido do local e não foi detido. A investigação transitou para a Polícia Judiciária.