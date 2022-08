Grécia envia dois aviões pesados anfíbios para Portugal

MAI refere que os dois aparelhos, dois Canadair, devem chegar a Portugal no domingo à tarde, "sendo de imediato integrados no dispositivo" de combate a incêndios.

A Grécia disponibilizou dois aviões pesados anfíbios para apoiarem no combate aos incêndios em Portugal na sequência do pedido de apoio ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, anunciou este sábado o Governo.

O Ministério da Administração Interna (MAI) refere numa nota que os dois aparelhos, dois Canadair, devem chegar a Portugal no domingo à tarde, "sendo de imediato integrados no dispositivo" de combate a incêndios.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou hoje a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00:00 do dia 21 de agosto e as 23:59 do dia 23 de agosto.