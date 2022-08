Proteção Civil da Madeira emite recomendações para prevenir incêndios

Fumar e fazer lume em espaços florestais são alguns dos comportamentos a evitar.

O Serviço de Proteção Civil da Madeira desincentivou este sábado a comportamentos de recreio e lazer, fumar ou fazer lume em qualquer espaço florestal para prevenir o riso de incêndios devido às previsões de temperatura elevadas no arquipélago.

O documento com as recomendações do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira tem por base as previsões meteorológicas do Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





IPMA colocou as costas norte e sul da Madeira e a ilha do Porto Santo com aviso amarelo a partir das 09:00 de domingo até às 12:00 de terça-feira devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

O aviso é alargado para laranja para as zonas montanhosas relacionada com as previsões de tempo quente entre as 09:00 e as 18:00 de domingo.

"Face aos avisos agora emitidos pelo IPMA, o SRPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução", lê-se no documento.

Entre os comportamentos desaconselhados estão a realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos.

Também inclui não queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, além de fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.

As autoridades apontam que as temperaturas elevadas se devem à "aproximação e permanência de uma massa de ar quente e seca na região da Madeira" que vai provocar "uma subida acentuada da temperatura do ar" que pode ser na ordem dos 30 graus centígrados com "maior incidência na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira".

Na costa norte e na ilha do Porto Santo "não deverão ir além dos 26 graus".

Ainda indica que a humidade relativa do ar "será bastante baixa, com valores inferiores a 30% nas cotas intermédias e regiões montanhosas".

Quanto ao vento, destaca que vai soprar de nordeste ou temporariamente de leste, em geral moderado e nos extremos leste, oeste e regiões montanhosas pode ser pontualmente forte, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros horários.