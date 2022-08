Pilotos que adormeceram durante voo ficam suspensos pela companhia aérea

Viagem seguia com 250 passageiros a bordo para a Etiópia.

Os

foram suspensos, de acordo com uma declaração emitida pela Ethiopian Airlines.

Os dois pilotos da Boeing 737 adormeceram os dois e tiveram dificuldade em acordar durante o momento da aterragem. O voo ET343, que seguia com 250 passageiros, perdeu temporariamente a comunicação com a unidade de controlo de tráfego aéreo de Addis Abeba.



Ambos os pilotos acordaram depois devido a um alarme que soou, no momento em que o piloto automático do avião foi desconectado.



De acordo com o The Aviation Herald, o avião aterrou com 25 minutos de atraso.