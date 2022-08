Mulher corta pénis a namorado por tentar violar a filha de 14 anos

Uma mulher indiana cortou o pénis ao namorado depois de tentar violar a sua filha de 14 anos. A mulher vivia com o namorado há dois anos depois de se ter separado do marido que tinha problemas de alcoolismo.Após um dia de trabalho, a mulher chegou a casa e apanhou o namorado em "flagrante delito", segundo avança o jornal Fox News.

"Ele até me atacou quando eu estava a tentar salvar a minha filha, por isso fui até à cozinha, peguei num faca e cortei-lhe as partes baixas para lhe dar uma lição", afirma a mulher ao jornal The Times of India."Não tenho arrependimentos do que fiz", acrescenta.A polícia da região de Mahewaganj, uma área a leste de Nova Deli, prendeu o homem de 32 anos, sob a acusação de violação ao abrigo da lei de abuso sexual de crianças na Índia.