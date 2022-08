Pai e filho mordidos por cão em Paços de Ferreira

Vítimas foram levadas para o Hospital de São João.

Dois homens, pai e filho, ficaram feridos, um em estado grave, ao serem mordidos por um cão na via pública, na rua D. Afonso Henriques, em Seroa, Paços de Ferreira. O alerta foi dado às 20h50.

No local, estiveram a Cruz Vermelha de Frazão, os Bombeiros de Paços de Ferreira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João. Depois de estabilizadas, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR também esteve no local e está agora a investigar.