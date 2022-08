Homicídios disparam com gangs e droga

59 mortes em 55 inquéritos investigados pela PJ, mais nove que em 2021. Tentativas disparam 67,5%, para 253 inquéritos.

As guerras entre gangs juvenis e os ajustes de contas relacionados com negócios falhados de tráfico de droga são os dois principais fenómenos que, no primeiro semestre, fizeram aumentar os homicídios consumados e também as tentativas em todo o País, adiantou ao