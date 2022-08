Mata ex-mulher a tiro e pede pena de prisão mais leve

No recurso apresentado para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Joaquim Soares alegava estar arrependido de matar a ex-mulher Ana Mafalda Teles e que é visto, por quem o conhece, como sendo uma boa pessoa. Pedia uma redução da condenação, dando conta de que os 17 anos e seis meses que apanhou em tribunal excediam em muito a medida da sua culpa. Para o arguido, a pena deveria ser reduzida e nunca ser superior a 15 anos. Os juízes-conselheiros rejeitaram a pretensão do arguido, que cometeu o crime em outubro de 2020 em Vila Nova de Gaia.Leia a notícia completa no Correio da Manhã