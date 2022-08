Homem detido na VCI com tabaco ilegal lesa Estado em mais de 800 mil euros

Um homem de 66 anos, já referenciado por comércio fraudulento de tabaco, foi detido em flagrante pela GNR, quarta-feira, quando circulava na VCI, no Porto, numa carrinha, com 54 caixas de tabaco - cerca de 27 mil maços - sem estampilha fiscal.Na sexta-feira, o Destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR foi ao armazém alugado pelo suspeito, em Gandra, Paredes, onde encontrou mais 324 caixas de tabaco Marlboro e Austin.

Se tudo fosse vendido, lesaria o Estado em mais de 800 mil euros em Imposto Especial Sobre o Consumo e IVA.