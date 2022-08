Colisão entre viatura dos bombeiros e carro faz três feridos

Viatura dos bombeiros seguia para um incêndio quando se deu o acidente.

Três feridos é o resultado de uma colisão entre um carro de combate a incêndios dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira e um carro, esta tarde de domingo, na EN302, em Nogueira, Vila Nova de Cerveira.

O alerta foi dado às 14h43. A viatura dos bombeiros seguia para um incêndio quando se deu o acidente.

Da aparatosa colisão há registo de três feridos – três civis – que foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados leves. As causas da colisão estão a ser apuradas pela GNR que esteve no local.