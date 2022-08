"Ainda há muitos jogos para jogar": Paulo Futre deixa mensagem a partir da cama do hospital

Ex-futebolista sofreu um enfarte e foi submetido a um cateterismo.

Recorde-se que a mãe do ex-futebolista sofria de Alzheimer há vários anos.

Após ter sofrido um enfarte, o ex-futebolista Paulo Futre publicou uma fotografia no Instagram agradecendo o apoio dos fãs."Amigos muito obrigado a todos por vuestro apoyo. Voy a seguir dsndo gueera, todavía quedan muchos partidos por jugar. Um abraço forte", pode ler-se na legenda da imagem.O internamento de Futre foi confirmado aopor fonte familiar.Futre anunciou a morte da mãe, Maria Augusta Fernandes dos Santos, no passado dia 17 de agosto, na rede social Instagram, ao partilhar uma fotografia com a seguinte mensagem: "Até sempre minha querida mãe, descansa em paz".