Dominado fogo em Carrazeda de Ansiães

Situação de alerta vai ser esta segunda-feira reavaliada pelo Governo.

O incêndio, que deflagrou no domingo em Selores, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, foi esta segunda-feira dado como dominado às 05h08, disse à Lusa fonte da proteção civil.

No terreno encontram-se 129 operacionais, apoiados por 49 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 06h00, a página da ANEPC registava três incêndios ativos em Portugal Continental, estando no terreno um total de 616 operacionais e 178 viaturas.

O incêndio que deflagrou no domingo na Samardã, Vila Real, era o que mobilizava mais meios em todo o território continental, com 438 elementos, apoiados por 127 veículos.

O site registava, pela mesma hora, quatro incêndios em fase de resolução, envolvendo um total de 746 operacionais e 244 viaturas.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou no sábado a declaração da situação de alerta no continente, em vigor até às 23:59 de terça-feira.

