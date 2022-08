Gasóleo mais caro mas preço da gasolina baixa

Previsão tem em conta a evolução da cotação do barril de Brent.

O preço do gasóleo deverá subir esta segunda-feira cerca de 3,5 cêntimos e o da gasolina descer um cêntimo, de acordo com as previsões da Away, em linha com as variações do mercado.



A previsão tem em conta a evolução da cotação do barril de Brent - que serve de referência ao mercado nacional - que se mantém abaixo dos 100 dólares. Segundo a página ‘preços dos combustíveis online’, com dados oficiais, a média do litro do gasóleo simples fixou-se, sábado, em 1,718 euros e o da gasolina 1,777 euros.