Quem trabalha à distância ganha em média mais 527 euros

Dois anos depois, o contexto alterou-se mas mantêm-se as diferenças salariais entre quem trabalha à distância e quem não o faz.

As restrições foram levantadas, o teletrabalho deixou de ser obrigatório, o inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o assunto foi reformulado, mas os resultados confirmam que persistem as diferenças salariais entre quem faz teletrabalho e quem não o faz. Quem esteve a trabalhar à distância no segundo trimestre recebeu, em média, 1.464 euros mensais líquidos, contra 937 euros em média nos restantes casos.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios