Duas pessoas atingidas por disparos efetuados a partir de carro em andamento

Homem de 40 anos foi transportado para o Hospital Santa Maria com ferimentos numa perna.

Um carro com vários ocupantes disparou vários tiros na Rua Vitor Santos, no Bairro da Hora Nova, em Lisboa. Duas pessoas foram atingidas, sendo que uma delas, um homem com 40 anos, teve de ser transportado para o Hospital Santa Maria.O alerta foi dado às 22h45.Agentes da PSP, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e uma ambulância do INEM deslocaram-se ao local para socorrer os feridos.O homem encaminhado para o hospital tinha ferimentos de bala no gémeo esquerdo e apresentava fraturas na perna. Ainda não teve alta hospitalar.