Petrolífera russa compra o Spartak Moscovo. Clube com problemas financeiros após sanções do Ocidente

Empresa já era a maior patrocinadora do clube da primeira liga russa

A empresa petrolífera russa Lukoil LKOH.MM afirmou, esta segunda-feira, ter comprado o Spartak Moscovo, clube da primeira liga russa, bem como o estádio de moscovo onde o clube joga.O Spartak de Moscovo está a recuperar de problemas financeiros na sequência da invasão militar russa à Ucrânia, o que provocou uma onda de sanções ocidentais contra Moscovo e isolou ainda mais a comunidade empresarial russa.A Lukoil, que tinha sido a patrocinadora oficial do Spartak durante mais de duas décadas, disse que a aquisição de 100% do clube significava que o proprietário de longa data e presidente Leonid Fedun estaria a renunciar a todas as suas funções de gestão.Fedun já tinha renunciado ao cargo de vice-presidente da Lukoil em junho. O bilionário comprou o clube em 2004, quando este se encontrava em sérias dificuldades financeiras. "Quero expressar a minha sincera gratidão aos meus amigos e colegas da Lukoil por terem concordado em apoiar um projeto social tão significativo como o Spartak nesta situação tão difícil", disse Fedun numa declaração no website do clube.Em maio, a Nike deixou de patrocinar o Spartak, 10 vezes campeão da primeira liga russa, porque não participarão em competições europeias na próxima época devido às ações da Rússia na Ucrânia.A Spartak Moscovo foi obrigado a desfazer a equipa B, citando dificuldades financeiras e a necessidade de cortar no orçamento.