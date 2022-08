Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Caldo no Gerês

Indivíduo estava com outros colegas a saltar da ponte e não voltou à superfície.

nas águas do rio Caldo

, na Praia Fluvial de Alqueirão - uma praia não vigiada - em Terras de Bouro, no Gerês.



O corpo jovem foi encontrado perto das 12h00, junto ao pilar da ponte de onde se atirou para a água com os amigos. Após o salto, o jovem acabou por

Foi encontrado, esta segunda-feira, o corpo do jovem de 21 anos que desapareceunão regressar à superfície e o alerta foi dado às autoridades pelas 16h00 deste domingo.

No teatro de operações estiveram mergulhadores das corporações de Vizela, Esposende, Barcelos, Barcelinhos, Caldas das Taipas e Terras de Bouro, num total de 25 operacionais apoiados por nove meios terrestres.



O corpo do jovem, natural da zona do Grande Porto, vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal.



Em atualização