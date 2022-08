Ameaça de bomba no posto dos CTT na Maia foi falso alarme

Depois de terem sido feitas perícias no local, não foi detetado qualquer engenho explosivo.

O posto dos CTT da Maia recebeu, durante a tarde desta segunda-feira, em embrulho suspeito, cujo destinatário era a própria loja dos CTT. A receção do embrulho foi seguida de uma chamada telefónica que afirmava que o conteúdo do embrulho era um explosivo.O edifício foi evacuado e foi criado um período de segurança.Ao que oapurou, depois de terem sido feitas perícias no local, não foi detetado qualquer engenho explosivo.